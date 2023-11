Richard makahulugan ang IG post

Nakakaloka ang mga Marites at Marisol!

Talagang kinulit-kulit nila ako dahil sa latest post ni Richard Gutierrez sa Instagram.

Tatlong pictures kasi ang pinost ni Richard na ang isa ay topless.

Caption ni Richard, “Get up, change of perspective, move forward…

“And let the Most High take the wheel Your attitude determines your altitude.”

Siyempre, ang mga intrigero’t intrigera, ang tanong talaga sa akin ay kung may kinalaman daw ba ang posting na ‘yon ni Richard sa sinasabing hiwalayan ng aktor at ng misis niyang si Sarah Lahbati.

Pero ang sagot ko, wala akong alam.

Sa totoo lang, October 31 pa kami last nagkita ni Richard sa ‘Opulence’ Halloween event ni Raymond Gutierrez at never talaga kaming nag-message sa aktor para magtanong sa mga isyung naglalabasan.

Hindi naman kami katulad ng iba na kung makapagkuwento ay parang insiders sila na alam na alam ang mga nangyayari kina Richard, Sarah.

Pero siyempre, hihintayin naming magkuwento si Richard, pati na rin si Sarah, kung handa na ba silang mag-share ng tungkol sa mga nangyayari ngayon sa kanilang relasyon, ha!

‘Yun na!