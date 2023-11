Ramon Marchan, Triathlon Philippines maghahanap ng mga bagong atleta

KASABAY sa pagpapalit ng liderato at pagbabago sa internasyunal na komunudad, umapela ang dating Triathlon Association of the Philippines (TRAP) na kikilalanin na ngayon ang asosasyon bilang Triathlon Philippines.

Ito ang inihayag ng bagong pamunuan ni Ramon Marchan na kasama ang secretary general na si Sarita Zafra at atleta na si Erika Burgos sa pagdalo sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum, Martes.

Sinabi mi Marchan na hangad nila na maipagpatuloy ang mga tagumpay at pagkilala na nakamit sa nakalipas na panahon sa pagdedebelop ng mga bagong mahuhusay na atleta.

Idinagdag mi Zafra na nakatuon din ang asosasyon sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand kung saan nakataya ang mga gintong medalya sa triathlon, duathlon, aquathlon at pati sa relay.

Pagtutuunan na din ng TriPhil ang pagkuwalipika sa 2028 Los Angeles Olympics matapos na kapusin ang mga pambansang atleta na makalahok sa 2024 Paris Games.

Nangako din si Marchan na ipagpapatuloy at pagandahin ang mga programa ng kanyang hinalinhan na si Tom Carrasco kasunod ng kanyang pag-upo bilang bagong presidente ng rebranded na Triathlon Association of the Philippines (TRAP), na kilala ngayon sa bagong pangalan nitong Triathlon Philippines (TriPhil).

“Ang sa amin ay ipagpapatuloy lang natin ito. Tuloy lang natin. We have programs na nandiyan, na kailangan lang ng enhancement,” sabi ni Marchan sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Nahalal noong Agosto, sinabi ni Marchan na kabilang sa mga programang nais niyang palakasin at paunlarin ay ang pagpili ng mga atleta sa pamamagitan ng mga puntos sa pagraranggo, mga programa sa pag-unlad ng katutubo at pagpapalawak ng base ng mga atleta, gayundin ang pagkilala sa talento.

“Tough act to follow si Tom Carrasco na icon at legend ng Triathlon Philippines. Pero ang gagawin natin dito is magkaroon ng continuation, magkaroon ng kaunting enhancement. Pero ang talagang mga bida rito ay iyung ating mga atleta,” aniya

Dumalo rin sa forum sina treasurer Ting Joson, delegadong medikal na si Dr. Iby Bautista, at ang pangunahing grupo nina Edgar Nicolas, Pet Salvador at Lala Cuoz.

Ang pinakamalaking proyekto nito hanggang ngayon ay ang pagho-host ng Asian Duathlon Championships sa susunod na linggo sa New Clark City sa Capas, Tarlac sa Nobyembre 26.

Hindi bababa sa 10 elite na lalaki mula sa Australia, Cambodia, Singapore at Indonesia, saka pitong elite na babae sa ngayon ang kumpirmadong nakakita ng aksiyon sa prestihiyosong event.

“Aabot siguro ito ng 50 ang elite men and women, ” sey ni Marchan.

Dahil walang Filipino triathletes na nag-qualified sa 2024 Paris Olympics, ang TriPhil ay tumutuon nang maaga sa mga darating na major international meets gaya ng 2025 Southeast Asian Games, 2026 Youth Olympic Games at kalaunan ay magtatapos sa 2028 Los Angeles Olympics.

“Ito ang dahilan kung bakit ang ating mga elite, high-performance athletes ay talagang nagsasanay nang husto sa loob at labas ng bansa, upang maabot nila ang lahat ng mga puntos sa ranggo upang maging kwalipikado sa susunod na Olympics,” ani Zafra.

Idinagdag ni Marchan na pinaplano rin ng federation na pangalanan si Carrasco bilang chairman emeritus para sa pagsisilbing guide light ng Philippine triathlon sa mahabang panahon.

Si Carrasco ay Senior Vice President ng Asian Triathlon.

(Lito Oredo)