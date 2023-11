Palapit nang palapit sa MPBL tropeo! Jhan McHale Nermal, Bacoor tinambakan Batangas sa Game 1

Game 2 sa Nobyembre 17:

(Batangas City Coliseum)

7:00pm — Bacoor vs Batangas

DINOMINA ng Bacoor City Strikers sa pamumuno ng kapwa pro-bound na sina Jhan McHale Nermal at James Kwekuteye ang Batangas City Embassy Chill, 89-68, sa Game 1 ng South Division Championship nitong Lunes ng gabi para lumapit sa national finals ng MPBL Season 5 sa larong ginanap sa Strike Stadium sa Bacoor, Cavite.

Nagtala ang dating San Beda star na si Kwekuteye ng team high na 25 puntos at humakot ng tatlong rebounds sa pamumuno sa Striikers para 1-0 lead sa best-of-three South Division finals.

Inaasahang tatangkain ng Bacoor na mawalis ang serye kontra Batangas sa Nobyembre 17, sa ganap din na alas-7 ng gabi sa homecourt ng kalaban sa Batangas City Coliseum.

Nagtapos naman si Jhan Nermal ng 14 puntos, pitong rebounds at isang assist para sa Bacoor habang nagdagdag ng 10 puntos, 10 rebounds at 4 assists ang beterano at dating MVP na si Mark Yee.

“We thank God for the victory,” sabi lamang ni Bacoor coach Alex Angeles.

“Kinausap namin before the game ang team na kung sino ang mainit sa game, siya muna ang may mahabang playing time and all of them responded. It turned out good and very positive for the team.”

Samantala’y pilit na tatangkain ng Pampanga Giant Lanterns na masungkit ang unang silya sa kampeonato ngayong gabi sa pagsagupa nito sa dating kampeon na San Juan Knights sa Game 2 ng kanilang best-of-three na serye sa North Division Finals sa FilOi EcoOil Arena sa San Juan City.

Sinandigan ng Pampanga si Justin Baltazar na nagtala ng kabuuang pitong laro na may mahigit sa 20 puntos at 20 rebounds ngayong season sa itinala nitong 23 puntos at 20 rebounds sa Game 1.

(Lito Oredo)