Naglaan ang Department of Budget and Management (DBM) ng P19.97 billion sa panukalang 2024 national budget para sa pangangailangan ng mga pinakamahihirap na pamilya sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, ang nabanggit na pondo ay para lamang sa Protective Services for Individual¬s and Families in Difficult Circumstances (PSIFDC) program ng ahensiya na pakikinabangan ng tinatayang 3.9 million beneficia¬ries sa buong bansa.

Sinabi ng kalihim na pinalakas ng gobyerno ang social protection measures upang masigurong walang maiiwanang mahihirap na Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa ilalim ng PSIFDC program, ang DSWD ang may mandato na maghatid ng serbisyo sa mga pinakamahihirap at marginalized sector ng cash assistance para sa pagkain, transportasyon, medical services, gastos sa pampalibing at iba pang pangangailangan ng mga nasa laylayan ng lipunan. (Aileen Taliping)