Only in the Philippines

May karima-rimarim palang nangyayari sa ilang ahensiya ng gobyerno na tila napasok ng mga buraot na mahilig sa delihensiya na mga dayuhan ang parokyano, lalo na ang mga Tsino.

Habang isinusulat natin ito, wala pa tayong nababalitaan na nagbitiw o sinibak sa puwesto kaugnay sa isyu ng mga dayuhan, partikular na mga Tsino, na mantakin ninyong nakakuha raw ng “orig” na birth certificate at “legit” na Philippine passport.

Sa deliberasyon nga ng Senado kamakailan, binawi ng sponsor na senador ang pagrekomenda niya sa 2024 budget ng Philippine Statistics Authority (PSA) dahil lumutang ang usapin na may mga dayuhan na nakakuha ng birth certificate, na ginamit para makakuha naman ng pasaporte ng Pilipinas.

Kung ang PSA ang may hurisdiksyon sa pagbibigay ng birth certificate, ang pagbibigay naman ng pasaporte eh na nasa ilalim ng hurisdiksyon ng Department of Foreign Affairs (DFA).

Aba’y kasing-tindi ito mga tropapips sa iskandalo noon sa Land Transportation Office (LTO) nang makakuha ng driver’s license ang isang bulag. Paano nangyari? dahil sa fixer.

Ang tanong, may fixer din ba sa PSA at DFA, o napasok na sila ng mga taksil sa bayan? Kung nabulilyaso ang badyet ng PSA dahil sa isyu ng birth certificate na nakuha ng dayuhan, hindi kaya mabulilyaso rin ang badyet ng DFA dahil nakapaglabas din sila ng passport?

Kahit kasi idahilan ng DFA na legit ang birth certificate na ipinakita ng nag-apply ng passport, hindi ba dapat may “personal appearance” ang pagkuha ng pasaporte para makita ang aplikante at ma-interview.

Ang ilang ayudanatics nating kurimaw, hirap na hirap na makakuha ng pasaporte bilang first timer dahil nga maraming eme-eme sa schedule at mga papeles. Kaya malamang na abot hanggang Jupiter ang inggit nila kapag nalaman nilang may mga dayuhan na nakakuha ng birth certificate at passport, na malamang eh walang kahirap-hirap.

Sa pagkuha pa lang kasi ng birth certificate, aba’y masusubok na ang pasensiya mo sa init at tiyaga sa pagpila. Pero papaano kaya nagagawa ng mga buraot na maigawa ng birth certificate ang mga taong hindi naman ipinanganak dito?

Ang alam natin, ubod din ng haba ng proseso kung kukuha ka ng birth certificate na “late registration.” Kung ano-anong supporting docs ang kailangan mong makuha para patunayan mo na tao ka talaga at hindi ka putok sa buho.

Nabisto ang kalokohan tungkol sa legit na pasaporte at birth certificate dahil sa mga nasakoteng mga buraot din na Chinese POGO workers. Ang tanong, gaano karami ang mga dayuhan na nakakuha ng mga legit na birth certificate at passport?

Hindi na nga lang sa West Philippine Sea nagiging problema ang mga Tsino, kundi pati sa kalupaan ng Pilipinas. Mistulang ginagawang playground ng mga haragan na Tsino ang bansa natin na kaliwa’t kanan ang pagkidnap at ransom sa mga kababayan nila. At kamakailan lang, may mga nakikitang bangkay na hinihinalang mga Tsino na biktima rin ng kidnap.

Kaya dapat magkaroon ng imbestigasyon tungkol dito at baka hindi alam ng gobyerno na sangkaterba na ang espiya ng China sa Pilipinas. Huwag lang biglang magbabago ng linya ang mga nakabisto at sabihin na “peke” pala ang birth certificate at passport. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”