Magsasagawa ng imbestigasyon ang Office of the Ombudsman sa mga inisyung Philippine passport at mga genuine sa birth certificate at iba pang government ID sa mga dayuhan, partikular ang mga Chinese.

“Itong issue sa fake passports [at mga fo¬reigners] na nabibig¬yan ng [Philippine] ID, we still have to investigate this kung sino ang mga involved na tao. We have to distinguish kasi between the jurisdiction of the Department of Justice on what possible laws were violated,” wika ni Ombudsman Samuel Martires sa interview ng mga repor¬ter sa Senado.

Samantala, tiniyak naman Malacañang sa publiko na ligtas at bantay-sarado ang mga pasilidad ng Asian Productivity Organization (APO) Unit na siyang gumagawa ng mga pasaporte at iba pang dokumentong pang¬gobyerno.

Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, naglunsad ng sariling imbestigasyon ang APO upang matukoy kung saan nakuha ng mga da¬yuhang POGO worker ang kanilang Philippine passport.

Bukod sa pasaporte ay mayroon din umanong lehitimong ID ng Philippine Health Insurance Corporation at Bureau of Internal Revenue ID ang mga dayuhang nagtatrabaho sa bansa.

“Kahit hindi naman sinasabi ng ating mga law enforcement agencies, ng senado, nag-initiate na rin ang APO ng investigation para makita talaga kung anong nang-yari doon sa mga supposed to be nabigyan ng mga passports na hindi naman dapat,” ani Garafil. (Aileen Taliping)