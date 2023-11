Napakatamis ng unang tagumpay! Kate Santiago, Farm Fresh Foxies sinunggaban Gerflor

SINUNGGABAN ng Farm Fresh Foxies ang kanilang unang panalo mula sa matinding mga atake ni Kate Nhorrylle Santiago upang madaling patumbahin ang Quezon City Gerflor Defenders sa 25-17, 25-17, 25-15, sa unang laro ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Martes, sa Araneta Coliseum.

Kinana ng dating Adamson University (AdU) Lady Falcon ang lahat ng kanyang puntos mula sa 18 atake na sinamahan ng limang excellent receptions upang maging nag-iisang manlalaro na tumapos ng double digit sa tulong ng 13 excellent sets ni ace playmaker Louie Romero na may karagdagang dalawang puntos.

“Sobrang happy talaga na nanalo kami ngayon kasi nagbunga lahat ng sacrifices namin, iyung mga training namin,” pahayag ni Romero tungo sa 1-7 kartada ng Farm Fresh.

Nag-ambag rin ng kanyang kontribusyon ang league-top scorer na si Trisha Gayle Tubu sa siyam na puntos mula sa walong kills, gayundin ang tig-anim na puntos nina Camill Avila at Rizza Cruz.

Patuloy namang naghahanap ng unang panalo ang Gerflor na hindi pa nakakatikim ng isang set na tagumpay sa pitong laro.

Pinangunahan sila ni Jeanette Villareal sa 12 points mula sa anim na puntos, apat na blocks at dalawang service aces.

Sumegunda si Danika Gendrauli sa 11 puntos mula lahat sa atake.

Mayroon namang double-double si Pia Gabrielle Sarmiento sa 13 excellent digs at 10 excellent receptions, samantalang si Menchie Tubiera ay may pitong puntos at walong digs.

Nananatiling walang humpay ang pagkalugmok ng Gerflor na umabot na sa 12 sunod na pagkatalo sapol nang sumali sa liga sa nagdaang Invitational Conference.

Tatangkain ng Farm Fresh na madala ang nakuhang momentum patungo sa susunod na laban kontra Petro Gazz Angels sa susunod na Martes sa alas-2 ng hapon.

(Gerard Arce)