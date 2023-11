Naloka sa TikTok: Bea sinabihang tatanda kang single

Nanlaki ang mga mata ni Bea Alonzo nang subukan niya ang ‘Nasa Tamang Tao Ka Na Ba?’ challenge sa TikTok.

Ito nga `yung parang may card sa noo mo, at hihintayin mo lang kung ano ang magiging sagot sa tanong mo.

At kaloka nga, dahil ang dami namang puwedeng lumabas na resulta, tulad ng ‘Nasa tamang tao ka na’ at ‘Hindi pa siya, may makikilala ka pang mas better’ o ‘Wag mag-assume wala ka naman jowa’.

Pero ang lumabas nga na resulta ay, ‘Sorry tatanda kang single’.

Siyempre, nanlaki talaga ang mga mata ni Bea, ha!

Puwede namang ang sagot ay ‘Nasa Tamang Tao Ka Na’ o ‘yung ‘Hindi pa siya, may makikilala kang mas better’.

Syempre, ang mga fan mismo ang umangal sa naging resulta.

“Not true, ikakasal na nga sila ni Dominic Roque, no!”

“Sinungaling naman ‘yang challenge na `yan.”

“Naku, inggit lang ‘yang gumawa ng challenge na `yank ay Bea.”

“No way, wag niyong sirain ang trip ni Bea.”

“Naku, wag naman sana magkatotoo.”

“Sorry sa filter na `yan, alam ng lahat na nasa tamang tao na si Bea.”

“Naku Bea, patunaya mong mali ‘yan!”

Anyway, game lang naman `yon, at for fun lang talaga. Pero, aliw rin kasi talaga ang paglaki ng mga mata ni Bea nang lumabas ang resulta. (Dondon Sermino)