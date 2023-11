Nakarekober sa 2nd half! Giannis Antetokounmpo, Milwaukee pinisak Chicago

Napakawalan ng Milwaukee Bucks ang 17-point first-half lead pero nakarekober sa third at fourth quarters para ipagpag ang makulit na Chicago Bulls 118-109 Lunes ng gabi sa Fiserv Forum.

Tumabo ng game-high 35 points at may 11 rebounds si Giannis Antetokounmpo para giyahan ang Bucks, nagdagdagng 19-10 off the bench si Bobby Portis.

Naka-double digits din sina Khris Middleton (13), Damian Lillard (12) at Brook Lopez (11).

Kinapos ang 26 points, 12 rebounds ni Nikola Jokic at 20 markers ni Zach LaVine sa Chicago. Nalimitahan sa 3-of-14 shooting si DeMar DeRozan tungo sa 11 points.

Solido rin ang kontribusyon ni Andre Jackson Jr. kahit naka-5 points lang.

Matapos agawin ng Bulls ang manibela 68-67 sa dulo ng third quarter, dalawang offensive rebounds ang dinamba ng rookie guard na nagresulta sa 4 straight points ng ng Bucks.

Sinundan niya ito ng floater bago binigyan ng screen si Pat Connaughton para sa isang open 3. (Vladi Eduarte)