Nagkabalikan? Kathryn, Daniel nagsama na

Nabuhay ang matamlay at medyo malungkot na mundo ng KathNiel fans dahil magkasama sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa isang malaking golf tournament sa bansa nitong Lunes.

Sa Instagram posts ng mag-asawang Maja Salvador at Rambo Nuñez ay makikita sa photos ang magkasintahan kasama ang iba pang mga nakasama nilang um-attend sa Omega Crans Montana in Switzerland last September.

Tsika nga ni Maja, reunion daw nila ito after two months.

Ang bongga ni Daniel ha, from Invitational Golf Tournament sa Tacloban City last Sunday to Omega Trophy Philippines 2023 in Sta. Elena Golf & County Estate in Sta. Rosa , Laguna.

Hindi nga ba maraming fans nila sa Tacloban ang naghahanap sạ Asia’s Phenomenal Superstar. At least, magkasama silang mag-golf nitong Lunes.

In-enjoy na lang muna ng KathNiel fans ang mga naglabasang group pictures kasama sina Kath and DJ.

Masaya na silang makitang magkasama ang dalawa sa iisang event with their common friends kahit walang picture pang lumalabas na magkadikit sila at ‘yung silang dalawa lang talaga.

Nasanay kasi ang mga faney na makitang laging magkadikit at sweet-sweet-an ang peg ng magkasintahan.