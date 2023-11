Nag-shoot ng Kapamilya Christmas ID: Vice, ‘It’s Showtime’ hosts sinugod GMA-7

Nagsama-sama ang mga naglalakihang bituin ng ABS-CBN noong Linggo, November 12, 2023, para sa Christmas ID shoot.

Naging reunion nga sa mga Kapamilya stars ang nasabing shoot kung saan muli nilang nakasama ang mga kaibigan at nakatrabaho sa Kapamilya Network.

Ilan nga sa mga bituin na nandoon ay sina Kathryn Bernardo, Iza Calzado, Kim Chiu, Gerald Anderson, Regine Velasquez-Alcasid, Francine Diaz, Seth Fedelin, Kaori Oinuma, at present din ang Atayde family na kinabibilangan nina Sylvia Sanchez, Ria, Gela, at Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde.

Kahit wala si Coco Martin dahil nagbabakasyon ito sa Italy kasama si Julia Montes ay magkakasama pa rin ang pamilya ng number one teleserye ng bansa, ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’, sa pangunguna nina Lorna Tolentino, Charo Santos-Concio, McCoy de Leon, at Senator Lito Lapid.

Marami naman ang nalungkot dahil hindi nila nakita sa mga naglalabasang BTS (behind the scene) photos at videos ang ‘It’s Showtime’ family sa nasabing Christmas ID shoot.

Pero wala naman dapat ika-worry dahil kasama pa rin ang hosts ng Kapamilya noontime show sa ‘Pasko ang Pinakamagandang Kwento’ Christmas ID.

Sa katunayan nga ay pasabog ang eksena nila dahil sa mismong compound ng GMA Network sila nag-shoot.

Naging super saya nga raw ng experience ng mga host na sama-sama silang nagpunta at nag-shoot sa GMA-7 na first time mangyayari sa ABS-CBN Christmas ID.

Pati nga raw ilang Kapuso staff ay nakisaya sa Christmas ID shoot.

Dahil nasa lobby ng GMA-7 building si Meme Vice Ganda ay curious ang iba kung nagkita kaya sila ni Jessica Soho?

Well, sana nga magbati na ang dalawa dahil isa ito sa inaabangang pagbabati sa mundo ng showbiz.

Kung mangyari ito ay literal na the world is healing.

Bonggels! (Byx Almacen)