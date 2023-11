Handa si Ombudsman Samuel Martires na mawala ang P51 milyong confidential fund nila sa 2024 dahil maaari naman siyang makakuha ng impor-mas¬yon sa mga Marites at miyembro ng media.

“Idaan mo sa ngiti baka matulungan ka ng iba, idaan mo sa pagmamarites. To be honest with you, kung minsan nakakapulot ako ng impormasyon dahil sa inyo. And with that, all I have to do is to va¬lidate the information that I got from members of the press. Malaking bagay ‘yon,” wika ni Martires sa press conference sa Senado.

Aniya, sapat na sa kanya ang P1 milyong confidential fund dahil marami namang paraan para makakuha ng impormasyon na hindi kailangang gumastos ng malaki.

“Mamaluktot ka ‘pag maiksi ang kumot,” sambit pa niya sa hininging karampot na confidential fund. (Dindo Matining)