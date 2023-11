Manila Stars tinisod Cam Norte sa PSL

KINOLEKTA ng Manila ang pangalawang dikit na panalo, pinakahuli ang 80-77 pagtisod sa Cam Norte sa Pilipinas Super League (SPL) President’s Cup Lunes ng gabi sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Naitakas ng Stars ang panalo sa kabila ng pisikalang bakbakan na nagtampok ng ejection sa dalawang manlalaro dahil sa mga flagrant at technical foul sa magkabilang panig.

Nagkagirian at nagkasuntukan sina forward Kyle Neypes ng Manila at ang guard na di Denzel Wong ng Cam Norte, thrown out silang dalawa sa nalabing 24 segundo ng aksiyon.

Bago rito, kinubabawan muna ng 1Munti ang NKT Snipers, 79-72, sa kabayanihan ni Michael Macion, na pumoste ng 13 points at seven rebounds.

(Abante Sports)