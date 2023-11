Malayo sa ibang ‘di marunong rumespeto: Iza bilib sa pagiging magalang ni Belle

Approved kay Iza Calzado ang pagiging Darna ni Belle Mariano.

Matatandaang nagsuot ng Darna costume si Belle sa isang Halloween event habang Captain Barbell naman ang kanyang escort at ka-love team na si Donny Pangilinan.

Sey nga ni Iza sa comment, “I can see it!!! Alagaan mo ang bato!!”

Big deal nga sa DonBelle fans ang komento ni Iza sa post ni Belle dahil gumanap ang aktres bilang si Darna.

Sa naganap na grand media conference ng comeback movie ni Iza na ‘Shake, Rattle, & Roll Extreme’ ay tinanong siya ng entertainment press tungkol sa naging komento niya.

“We want to manifest the possibility for someone else, ’di ba? Nakita ko na puwede pala.”

Hindi raw niya kilala nang lubusan si Belle pero puring-puri niya ito.

“We follow each other on Instagram. We had a few instances na nakapanayam ko siya pero I don’t know her that well but she’s been very supportive.

“Mabait, oo, magalang, and thoughtful… she remembers.”

Actually ‘yon naman talaga ang napupuri kay Belle, na malayo nga siya sa ibang young stars na hindi marespeto sa veteran stars, ha!

Samantala, muling tatapak sa GMA Network si Iza para i-promote ang ‘Shake , Rattle, & Roll Extreme’ sa programang ‘Fast Talk with Boy Abunda’ kung saan magge-guest sila.

Excited na nga rin siya na mapapanood na ang ‘Shake, Rattle, & Roll Extreme’ sa mga sinehan simula November 29, 2023. (Byx Almacen)