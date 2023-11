Makakasabay o mangangamote? Jeron Teng mabibinyagan na sa San Miguel kontra NLEX

Mga laro Miyerkoles:

(Ynares Center-Antipolo)

4:00pm – Terrafirma vs Blackwater

8:00pm – San Miguel vs NLEX

Lima sa Gilas Pilipinas na sumikwat ng gold sa 19th Asian Games sa Hangzhou ang papagitna sa PBA Commissioner’s Cup sa Ynares Center, Antipolo ngayong Miyerkoles.

Apat dito ang nasa San Miguel Beer – June Mar Fajardo, CJ Perez, Chris Ross at Marcio Lassiter. Panglima si Kevin Alas ng NLEX.

Aabangan din kung paano nakapag-adjust sa SMB si Jeron Teng, nakuha sa free agency nitong offseason, sa tabi nina scorers Perez at Terrence Romeo.

Babasagin ng Beermen ang kampanya sa season-opening tournament laban sa 0-1 Road Warriors sa nightcap, pagkatapos ng bakbakan ng Terrafirma (0-1) at Blackwater (1-1).

Nabalaho ang NLEX sa Phoenix 113-101 noong Biyernes.

Sa Leo Awards sa opening day noong Nov. 5, itinaas pa ni Fajardo ang kanyang record-extending 7th MVP award.

“Malaking boost sa kumpiyansa kapag naglaro ka sa national team, kasi nakakalaban mo the best of the best sa world,” ani June Mar. “Pagdating sa PBA, ‘yung kumpiyansa mo sobrang taas na.”

Reinforcement ng NLEX si Thomas Robinson, noong isang taon ay tinapik ng SMB sa parehong torneo pero hindi nakalaro.

Bago pa magsimula ang kampanya, pinasibat ng Beermen si Tyler Stone at kinuha si Ivan Aska ng US Virgin Islands.

(Vladi Eduarte)