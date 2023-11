Kobe Monje, Letran niresbaian Arellano

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Arena)

1:30om — Perpetual vs Mapua

3:30pm — Benilde vs San Beda

TINAPOS ng Letran Knights ang seven-game losing skid upang mabawian ang Arellano University (AU) Chiefs sa pangunguna ni Kobe Monje upang dalhin sa 67-58 panalo sa unang laro nitong Martes sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Tumapos ang sophomore big man ng 13 puntos, kasama ang apat na assists, tatlong rebounds at isang steal.

Nagdagdag si rookie Jay Garupil ng siyam na puntos, walong boards at tatlong assists upang saklolohan ang kawalan ng team captain at scoring guard na si Kurt Reyson dulot ng injury.

Tuluyan mang nagpaalam sa Final Four ang Letran matapos lumikha ng panibagong ‘three-peat’ sa nagdaang season.

Dahil sa panalo ay nakamit ng Letran ang pangalawang panalo kontra 14 semplang, habang nalasap ng Arellano ang kanilang four-game losing skid sa 2-13 rekord.

Pinagbidahan ni Monje ang atake ng Knights sa second half matapos makakuha ng bahagyang kalamangan sa 40-32 sa halftime tungo sa 51-34 sa third period kasunod ng 11-2 run.

Nagawa pang palobohin ng Letran ang kanilang bentahe sa 64-45 matapos ang four-point play ni Deo Cuajao, na may 1-of-10 shooting, na tumapos ng walong puntos at apat na boards, habang nagdagdag sina Ira Batiller ng walong puntos at Kevin Santos na may pitong puntos at walong rebounds.

Tatapusin ng Letran ang nalalabing laro kontra sa College of Saint Benilde Blazers sa Linggo at San Beda Red Lions sa Biyernes, habang ang Arellano na pinagbidahan nina Josua Abastillas sa siyam na puntos at anim na rebounds at si Lars Sunga sa siyam na puntos at tatlong boards, ay sunod na makakalaban ang Mapua sa Biyernes.

(Gerard Arce)