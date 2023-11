Karera Tips Ni JP Gonzales

Nobyembre 15, 2023 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City Batangas

R01 – 6 Bandido, 4 Hellguy, 1 Old Forest, 5 Rock To the East

R02 – 6 Super Spunky, 4 Cupid Bell, 5 Cash Is King, 2 Achi Holly

R03- 2 Mabalor, 1 Speedy Wego, 3 Action Rules

R04 – 5 Apo Ni Maria, 3 Fortress, 6 Steady Cat, 7 Quick Buck

R05 – 3 Manlot Island, 2 Full Payment, 1 Double Rock

R06 – 2 Don Damiano, 5 Asik Asik Falls, 4 Destiny, 7 Buwayang Bato

R07 – 3 Jacqueline, 2 Caloocan Zap, 4 Laughing Inside, 5 Determinado

Solo Pick: Bandido, Super Spunky, Jacqueline

Longshot: Mabalor