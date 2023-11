Jane muntik maging tibo

Inamin ni Jane de Leon na nilabanan niya ang sarili noon para hindi tuluyang maging tibo.

Nakausap namin si Jane sa grand media conference ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ at nagpakatotoo naman siya nang aminin niya sa amin na nagkaroon siya ng girl crushes noong high school.

Medyo kinabahan nga raw ang nanay niya noon dahil medyo boyish ang kilos at pananamit niya.

Sa ganda ni Jane, wala naman daw nanligaw sa kanyang tibo at hindi rin daw siya umabot sa puntong nanligaw siya ng kapwa niya babae, hanggang crush lang daw talaga siya.

Samantala, kahit kapwa sila babae, marami pa rin ang nang-iintriga sa closeness nila ni Janella Salvador. At JaNella nga ang tawag ng mga faney sa tandem nila, ha!

Hindi naman against si Jane sa intimate relationship ng parehong babae. Pero naninigurado ang aktres na straight guy ang bet niya.

Flinex nga niya ang boyfriend niyang 7 years older sa kanya.

Guwapo raw ito at hindi showbiz! In fact, habang kausap namin si Jane ay sumisingit ang nanay ng Kapamilya actress at sinabing botong-botong Ito sa hopefully ay future manugang niya.

Tulad ng mommy niya, bet ni Jane na mas matanda sa kanya ang lalaking mamahalin. Mas maaalagaan daw siya ng mga Ito. Ayaw niya na siya ang mag-aalaga sa dyowa niya.

In time, ipakikilala rin daw ni Jane sa fans ang kanyang BF, need lang niya i-convince ito dahil as of now ay gusto nitong manatili ang privacy ng kanilang relationship.

Kaya sa mga nang-iintrigang tomboyita ni Jane, tigilan n’yo na siya noh?!

Showing na ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ on November 29 sa mga sinehan.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)