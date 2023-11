Huling hirit sa 2023! Alex Eala bobomba sa Luxemburg tennis

SASABAK sa kanyang pinakahuling torneo ngayong taon ang 2022 US Open Junior women’s champion at 19th Asian Games double bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala sa ITF Kyotec Open sa Petange, Luxemburg.

“Last push of the year,” post ni Eala sa torneo na kukumpleto sa kanyang kampanya sa taong 2023.

Makakasagupa ng 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafael Nadal Academy scholar na kasalukuyang world ranked no. 193 at seeded no. 9 sa torneo sa unang round ang qualifier mula Germany na si Angela Winger na may WTA ranked no. 583.

Huling nagawa ni Eala na makatuntong sa semifinals sa pagsabak nito sa ITF W60 Engie Open Nantes Atlantique na ginanap sa Nantes, France. (Lito Oredo)