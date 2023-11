Grabe mga resistensiya! Satar Salem, Leyann Ramo wagi sa 2nd IRONMAN 70.3

Ungos si Satar Salem ng 48 segundo kay Junyu Cao ng China – 4:22:25-4:23:13 – upang sungkitin ang men’s overall invidual crown. Samantalang kinumpleto ni Leyann Ramo ang dominasyon ng Tri SND Barracuda sa individual honors sa pamamayagpag sa women’s side ng 2nd IRONMAN 70.3 Puerto Princesa 2023 nitong Linggo sa Palawan.

Pangalawa kay Dutch Eric Van Der Linden makaraan ang swim pero abante ng isang minuto kay Cao, kinapitan ng Pinoy na alas ng Lanao Del Norte iyon makalipas ng bike sa likod pa rin ng una.

Pero humarurot ang 2023 Sun Line 5150 champ sa Bohol sa run, tinuhog si Linden at binugaw ang huling rally ng Chinese sa dikdikang labanan sa IM Philippines.

Nagbatak buong taon upang makapaghanda na depensahan ang korona, nagpatak si Salem ng 29:08 sa 1.9K swim, 2:23:31 sa 90K bike at 1:26:40 sa 21.1K run para sa overall time na nabanggit sa endurance race na mga sinuportahan ng Vinfast, Active, Gatorade, HOKA, ROKA, Breitling 1884, Athletic Brewing Co., Fulgaz, Hyperice, Qatar Airways, Red Bull, Santini, Wahoo; Always Advancing, Compressport, Ekoi and Nirvana, Outside+ and Sportograf.com, City of Puerto Princesa, RLC Residences, Sante Barley, Lightwater, Prudential Guarantee, Regent Foods, Philippine Star, One Sports+ at Cignal.

Tumiyempo si Linden ng 4:24:41, samantalang si Ramo ay nagposte ng 5:02:56 (29:39, 2:41:18, 1:47:44) at gya ni Salem nabiyayaan ng P60K. (Elech Dawa)