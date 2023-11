Walang kinalaman si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa pagkakulong ng halos pitong taon ni dating Senador Leila de Lima, ayon sa kanyang tagapagsalita.

Giit ni dating Presidential Spokesman Harry Roque, na hindi si dating Pangulong Duterte ang nagsampa ng kasong droga laban sa dating senadora kundi ang mga sariling tao nito noon sa Department of Justice (DOJ).

Partikular na tinukoy ni Roque si dating Deputy Director Rafael Ragos ng National Bureau of Investigation (NBI) at sumunod na ring nagsalita ang mga testigong preso mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City.

Aniya, kahita kailan ay hindi nakialam ang dating presidente at hindi rin siya ang nag-utos para sampahan ng kaso si De Lima.

“Sa mula’t mula wala namang pakialam dito si Presidente Duterte. Hindi po nagsampa ng kaso si Presidente Durerte, hindi siya nag-utos na sampahan ng kaso si Leila de Lima. Sa totoo lang, ang unang lumabas na testigo ay sariling tao ni De Lima na dating NBI deputy director na si Rafael Ragos at matapos po ‘yan, sunod-sunod na ‘yong mga testigo na karamihan ay mga preso sa Muntinlupa,” ani Roque.

“Ang panagutin ay ‘yong mga testigong nagsinu¬ngaling kasi kaya naman siya nakasuhan ay dahil sa mga testimonya ng napakadaming testigo na lahat ngayon ay bumaligtad,” dagdag ni Roque.

Sa television interview naman kay De Lima nitong Martes, tiniyak nitong maghahain siya ng kaso laban sa mga taong nagpakulong sa kanya, isa rito ay si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre.

“There’s got to be a day of reckoning. Although I’m not yet focus on that at this point but there’s got to be a day of reckoning. I’ve been victimized,” diin ni De Lima.

“Binibilang pa lang namin. We have an idea who exactly they are. Although yung pinangalanan mo dati na talaga iyan (Aguirre) na nababanggit and there are others so we are still really confirming. Binibilang pa kung sino talaga ‘yong behind this,” paglalahad pa niya.

Nanawagan din ito sa mga bumaligtad na testigo na: “Sabihin nila, how it all happens. Sino ang mga nasa likod, sino ang mga kumausap sa kanila, ano ‘yong mga sinabi sa kanila, ano ang mga pinagawa sa kanila, bakit sila pumayag na tumes-tigo against me?” (Aileen Taliping)