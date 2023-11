Buti pa sina Nadine, Sofia: Liza walang dyowa

Pinusuan ng netizens ang latest Instagram reel post ni Tim Yap.

Star-studded ang mesa nila sa Casa di Langa in Piedmont, Italy.

Sa nasabing post makikita na nag-e-enjoy sa kanilang Italian meal sina Tim, Nadine Lustre (kasama ang boyfriend na si Chris Bariou), Sofia Andres (with partner Daniel Miranda), at Liza Soberano.

Tila nang-aasar pa ang ibang netizen at sinabing si Liza lang daw ang walang ka-partner kaya isinama na lang sa kainan ang kaibigang hairstylist na si Renz Pangilinan.

Anyway, mukhang may gagawing proyekto ang mga nabanggit na celebrities sa Piedmont, na isang rehiyon sa Italy na malapit lang sa France at Switzerland kaya sila nandoroon.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)