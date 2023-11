Bilyon views sa TikTok: Andrea ‘di affected sa isyung Ricci, KathNiel

Bibilib ka talaga sa lakas ni Andrea Brillantes sa social media!

Kahit napakarami niyang isyu at hindi pa rin siya pinatatahimik ng sanga-sangang intriga tungkol sa hiwalayan nila ni Ricci Rivero na ngayon nga ay karelasyon na ni Los Baños, Laguna Councilor Leren Mae Bautista, at nadawit din siya sa sinasabing hiwalayan nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo, ang hit Kapamilya teleserye naman niya na ‘Senior High’ ay nakalikom na ng isang bilyong view sa TikTok.

Tila wala ngang pakialam ang fans, supporters ni Andrea sa mga negatibong isyu sa kanya at patuloy nilang sinusuportahan ang young actress, ha!

Pinakikita nga nila ang kanilang pagmamahal sa controversial Kapamilya star sa pamamagitan ng panonood sa pinagbibidahan niyang Kapamilya teleserye, ha!

Sabi tuloy, dahil sa pagiging sakalam (malakas) niya sa social media, tila hindi rin affected ang beauty ni Andrea dahil imbes na mangarag sa mga isyu ay ang fresh pa rin niya.

At ang maganda pa, parang palagi rin daw masaya si Andrea, ‘noh?!

Wish nga ng fans, supporters ni Andrea, sana makahanap na rin siya ng bagong mamahalin, na magmamahal talaga sa kanya para tuluyan nang mabura si Ricci sa buhay niya, na para hindi na rin siya pinalalabas na nakikigulo sa relasyon ng KathNiel.

Samantala, tutukan ang mga rebelasyon sa ‘Senior High’ gabi-gabi, 9:30pm, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC, at TFC.

‘Yun na! (Jun Lalin)