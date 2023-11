Baby’ made in paradise: Maine, Arjo todo lambingan sa tabing dagat

Made in paradise nga raw ang ‘baby’ nina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde.

Kung by February 2024 nga raw ay biglang mag-announce na sina Maine at Arjo na magiging ‘parents’ na sila, aba, ibig sabihin lang noon, tama ang dasal, hinala, hiling, wish, asam ng mga fan nila, na sa paraiso nga nagsimula ang pagbuo ng baby, ha!

Siyempre, produkto lang ito ng matabang isip ng mga fan nina Arjo, Maine, na sabik na sabik na ngang makita ang bunga ng mag-asawa.

Mababasa nga sa Instagram ni Maine, na kung saan ay naka-post nga ang sampung photo niya mula sa bakasyon, o second ‘honeymoon’ nila ni Arjo, na obvious naman na sa isa sa mala-paraisong resort dito sa Pilipinas ang venue.

Anyway, makikita nga sa unang photo ang very peaceful na chikahan ng mag-asawa, na ang sarap naman kasing lumafang na ang view mo ay dagat at ulap. Lalo ngang sasarap ang umaga kung kasama mo ang mahal mo sa buhay.

Sa second photo ay seksing-seksing Maine na naka-peace sign, with matching shades at siyempre sombrero/hat na kadalasan ay sinusuot ng mga turista na nasa tabing dagat.

Medyo conservative ang two-piece swimsuit ni Maine, na hindi ‘yung madalas niyang sinusuot kapag nasa dagat siya, na super bikini talaga, ha! Ngayon kasi ay shorts nga ito, pero ang top naman ay super sexy, dahil halos konting part na lang ng kanyang boobey ang tinakpan.

Pero ‘pag si Maine kasi ang naka-bikini o swimsuit, hindi mo makikitaan ng malisya.

Sa third photo ay bonding moment pa rin nila ni Arjo sa tabing dagat, na legs lang nila ang makikita, na kadalasang favorite post din ng mga magdyo-dyowa kapag nasa paraiso sila.

Sa fourth photo ay pinapakita lang kung gaano kaganda ang resort na pinuntahan nila, na puting-puti at pinong-pino ang buhangin.

At siyempre, dapat may wacky moment ang mag-dyowa, na nasa dagat nga sila, at mukhang katatapos lang sumisid, ha! Sa photo na ito mo nga makikita kung paano magkasundo talaga ang mag-asawa sa maraming bagay.

Siyempre, may mga photo pa rin na lugar, na maraming puno, at matindi ang sikat ng araw. At again, moment ni Maine sa tabing dagat.

Ang pang-walong photo ay naka-beach outfit pa rin si Maine, pero mas lantad na ang likod niya!

Pang-siyam ay photo ng lafang na nilantakan nila, habang nakatitig sa paglubog ng araw!

At siyempre, sa pang-sampu ang moment na nasa tabing dagat pa rin sila, pero nakapang-date outfit na sila. At kitang-kita nga ang kaligayahan sa mukha nina Arjo at Maine.

At again, mababasa mo pa rin ang mga komento, na sana ay makabuo ng baby ang mag-asawa, at gusto na nga nilang makita ang mini-Arjo o mini-Maine!

Bongga! (Dondon Sermino)