6 tigasing kabayo magtatagisan sa Eduardo M. Cojuangco, Jr. Cup

NAKATAKDANG kasahan nina Civics Class at Treasure Hunting ang mga tigasing pangarera sa “Ambassador Eduardo M. Cojuangco, Jr. Memorial Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

May distansiyang 2,000 metro, makakatagisan ng bilis nina Civics Class at Treasure Hunting sina Righteous Ruby, In The Zone, Shastaloo at Speed Fantasy.

Mga kilalang mahuhusay na kabayo sina Civics Class at Treasure Hunting pero tiyak na mapapalaban sila kina Righteous Ruby at In The Zone sa event na nakalaan ang P5M guaranteed prize.

Paniguradong puspusan ang paghahanda ng mga nagsaad ng paglahok dahil kukubrahin ng mananalong kabayo ang tumataginting na P3M sa event na nakalaan bilang pagbibigay-pugay kay Eduardo Cojuangco.

Mag-uuwi ng P1,125,000 ang owner ng kabayong tatapos ng second place, habang P625,000 at P250,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Maliban sa nasabing stakes race, tiyak na may inihandang balanseng karera ang Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) kaya masisiyahan ang mga karerista sa kanilang pablilibang.

(Elech Dawa)