‘Wanted’ sa fans: Girl na taga-payong ni Daniel kinainggitan, pinagselosan

Trending at kinaiinggitan ang babaeng naatasang maging taga-payong kay Daniel Padilla habang naglalaro ng golf sa Tacloban City nitong Linggo ng umaga ang Kapamilya actor.

Sa nag-viral na picture, makikitang imbes na si Daniel ang payungan ng girl ay ang aktor mismo ang may hawak ng malaking payong at pinapayungan ang sarili at si ate girl.

True gentleman talaga si DJ, sigaw ng netizens.

Tsika ng isang naiinggit na fan, “TEEEEEEH NAKAKAGALAW KAPA BA? BAKA DI KANA MAKAHINGA DYAN.”

“Sana all, nakakainggit si Ate.”

“Sana ako na lang ‘yung payong.”

“Baka ma-issue naman ‘yan, ha!”

May isang netizen ang nag-tag sa nasabing babae, biniro pa ito na, “Sikat ka na Maria.”

Nakalang si Maria Jecino pala ang kinaiinggitan na dalaga. Sa Facebook account nga nito ay makikita ang mas marami pang pictures at videos niya with DJ. Ang bongga, ha!

Inggit na inggit sa kanya ang fans na nakabilad sa init ng araw para lang makita ang idolo kahit malayo, samantalang si Maria ay super lapit dito at pinayungan pa ng boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Dumalo si Daniel kasama ang inang si Karla Estrada sa 1st Speaker Romualdez Invitational Golf Cup na ginanap sa San Juanico Park Golf and Country Club sa Tacloban City.

Tanong ng fans, sana raw isama ulit ni DJ si Kath sa paggo-golf niya tulad ng paglalaro nila nito sa Geneva, Switzerland last September.

‘Yun na!