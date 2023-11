Vice inagawan ng eksena nina Pepe at Pilar

Hindi na-solo ni Vice Ganda ang pabida sa taong ito sa giant Christmas Tree lighting event sa Araneta City dahil umeksena rin ang kambal na anak nina Korina Sanchez at Mar Roxas, sina Pepe at Pilar.

Proud na ibinahagi ni Korina ang video na nagpapakita sa kanyang twins na nasa paanan ng Christmas tree para sa pagsindi ng ilaw nito.

Sabi ni Korina sa kanyang Instagram post, “Christmas Officially Opens when the giant Tree at the Araneta Center lights Up! And this year Pepe en Pilar join Vice Ganda in the tree lighting…”

Nakapuwesto ang kambal sa harap ni Vice na kahit maningning sa gliterry outfit nito ay nagawa pa ring manakawan ng atensyon nina Pepe at Pilar dahil sa ka-kyutan ng dalawang bata.

Sina Pepe at Pilar ang isa sa prominent figures sa Araneta dahil nagmamay-ari ng buong shopping compound ang pamilya ng mga Roxas.

Matatawag na ring showbiz ang kambal dahil laging ibinabalandra ni Korina ang mga activities ng mga ito sa social media.

Siyempre, kinagigiliwan ng followers ni Korina ang kambal. (Rey Pumaloy)