Buo pa rin ang UniTeam sa kabila ng lamat dahil sa ginawang pagbokya ng Kongreso sa P650 milyong confidential fund ni Vice President Sara Duterte.

“We always work together. It’s still a UniTeam. The president always wants us to work together not just in Congress with the Executive, but as a country, so we will always strive for that,” wika ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ambush interview nitong Lunes.

Ang UniTeam ang political alliance na binuo ni dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo para matukuran ang kandidatura noong 2022 elections nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Vice President Duterte.

Si Arroyo ay tinanggal na bilang deputy speaker ng Kamara de Representantes pero nanindigan itong patuloy niyang sinusuportahan ang liderato ni Romualdez.

Samantala, sinabi naman ni Romualdez na tama ang naging desisyon ni VP Duterte na huwag nang ituloy ang paghingi nito ng P650 milyong confidential fund para sa susunod na taon.

“I believe that’s the right decision and we hail VP Sara’s decision,” sabi ni Romualdez. (Billy Begas)