Tuloy ang parating na “golden age of railway”

Nakakabahala ang balita natin last week nang sabihin ni DOTr Sec Jaime Bautista na matamlay na ang Tsina sa ilang proyekto natin sa train, tulad ng Mindanao Railway (Tagum-Digos-Davao), South Long Haul Project at Subic Clark Railway.

Mas kilala ang South Long Haul bilang Bicol Express hanggang Daraga Albay mula sa PNR Calamba.

Bilang bahagi ng Build, Build, Build, itatayo ang mga eto mula sa pondo ng China ODA (official development assistance). Pero sabi ni Sec Bautista, wala na eto sa listahan ng Tsina.

Nagkaroon tuloy tayo ng padududa kung nadiskaril na ba ang “golden age of railway”.

Sakto naman, dumating ang Prime Minister ng Japan sa Pilipinas noong Nobyembre 3-4, si PM Kishida Fumio.

Siyam (9) na malalaking projects ang popondohan ng bansang Hapon. Dalawa (2) saaviation, dalawa (2) sa maritime at lima (5) sarailway.

Ang limang railway projects ay binubuo ng MRT Line 3 Rehabilitation, LRT Line 2 East Extension, LRT Line 1 Cavite Extension (LRT1 CE), North-South Commuter Rail System (NSCR = PNR Malolos + PNR Clark + PNR Calamba) at Metro Manila Subway Project(MMSP). Tapos na ang LRT2 East extension hanggang sa Masinag, Antipolo noong 2021 at 2022 naman natapos ang MRT3 Rehabilitation.

Sa pagdating ni Japan PM Kishida, ipinasilip ni Sec Jaime Bautista, ang lagay ng pagtatayo ng MMSP. Unang ipinakita sa PM ang launching shaft sa Valenzuela depot kung saan dumaan ang Tunnel Boring Machine.

Ibinida ni Sec Baustista kay Japan PM Kishida na “on-track” sa target completion fo MMSP project. Kung inyong natatandaan, ang unang target ay partial operation noon pang 2022, at full operation sa 2025. Ang bagong target ng DOTr ay full operation sa 2028.

Ang 33-km na MMSP ay magkakaron ng 17 istasyon mula Valenzuela hanggang Paranaque & Terminal 3. Tinatayang 500,000 pasahero kada araw ang makikinabang sa 35 minuto na biyahe.

Binisita rin Japan PM ang ipinagmamalaking Philippine Railway Institute na itinatayo sa loob rin ng Valenzuela depot. Sinubukan pa niya ang train simulator na donasyon mula sa Japan.

Inaasahan ang PRI na magbibigay na sapat na mga tauhan na magpapatakbo sa mga bubuksan railway projects. Aanhin natin ang “golden age of railway” kung wala namang magpapatakbo sa mga eto.

Sabi ni DOTr Usec for Railways Cesar Chavez kay PM Kishida, kasalukuyan nagsasanay sa PRI ang mga engineers, technicians at operators na magpapatakbo sa MRT-7 sa Nobyembre 2025. Nagpasalamat rin Usec Chavez satraining ng mga professors, instructors, at tauhan ng PRI na ginawa sa Japan.

Maido arigato gozaimasu, Kishida Soridaijim.(毎度ありがとうございます岸田総理大臣.)

Samantala, ayon sa report ng DOTr, ang ginagawang Metro Rail Transit Line 7 (MRT 7)ay 63% na ang nakumpleto noong October 2023. Target na buksan ang MRT7 sa November 2025.

Ang MRT7 ay may habang 22 kilometro mula North Ave, QC hanggang San Jose Del Monte, Bulacan. Kahit na may 14 istasyon pagitan ng dalawang terminal, magiging 35 minuto lang ang biyahe dulo’t dulo. Sa ngayon, umaabot yata sa 2-3 oras ang biyahe.

Ang LRT1 CE naman ay umabot na sa 94.1% ang nagagawa na. Ang 6.7-km na phase 1 mula Baclaran hanggang Dr. Santor Ave ay nakatakdang buksan bago matapos ang 2024. Limang istasyon ang itatayo sa kahabaan ng phase 1 sa Redemptorist, MIA Road, Asia World/PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos.

At dahil sa mga balitang eto, nagbalik ang ating kumpiyansa sa parating na “golden age of railway”.