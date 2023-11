Kailangan ng hudikatura partikular na ang mga mababang hukuman ng sapat na budget para maiwas ito sa impluwensya ng ibang taong nasa kapangyarihan sa paghawak sa kaso na iniharap sa kanila.

Ito ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo kasabay ng kanyang suporta 2024 national budget ng hudikatura upang matiyak na mananatili itong inde-pendyente at epektibo sa pangangasiwa ng hustisya.

“Kung pupunta po tayo sa ilang mga korte natin, kalunos-lunos po ang kondisyon,” pahayag ni Tulfo sa kanyang ma¬nifestation sa deliberasyon sa Senado ng 2024 budget ng hudikatura.

Maliban dito, suportado rin ni Tulfo ang modernization plan o ang innovation plan ng Korte Suprema para sa mga mababang hukuman, kabilang ang digitalization na magpapabilis sa lahat ng gawain sa korte.

Sa kasalukuyan, ayon sa senador, may mga korte na wala pa ring mga telepono o mobile number na may sapat na data na makakatulong sa ka-nila na maging accessible sa mga tao kabilang na ang litigator.

Samantala, hinimok ni Tulfo ang kanyang mga kasamahan na tumulong na maibalik ang alokasyon para sa ha¬zard pay ng mga huwes na tila binawasan mula sa kanilang panukalang 2024 national budget.

“Our judges are in constant risk of their lives given the nature of their work. Maliit na bagay if we give this to them. Be-cause our judges ito po ang humaharap sa mga litigante,” ani Tulfo. (Dindo Matining)