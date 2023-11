Tukoy na grupong lumigpit sa brodkaster, pabuya itinaas ng P3.7M

TUKOY na ng pulisya ang gun-for-hire group na pumatay sa brodkaster na si Juan Jumalon alyas ‘Johnny Walker’ habang umaabot na sa P3.7 mil­yon ang pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ng mga pumas­lang dito.

Noong Linggo, inili­bing sa kanyang bayan sa Polanco, Zamboanga del Norte si Jumalon.

Samantala, sinabi ni Police Captain Deore Ragonio, hepe ng Calamba Municipal Police Station (MPS) na tukoy na nila ang gun-for-hire group na kinaaniban ng tatlong suspek na pumatay sa brodkaster.

Nag-o-operate aniya ito sa mga bayan ng Sapang Dalaga, Concepcion, Baliangao, Calamba at Plaridel, Misamis Occidental.

Nauna ng sinampahan ng Philippine National Police (PNP) ng kasong murder at theft Misamis Occidental Prosecutors Office ang mga ito noong Miyerkoles.

Ayon kay PNP Public Information Office chief Police Col. Jean Fajardo, kilala na nila ang isa sa mga suspek pero hindi muna ito maaaring ibunyag habang patuloy ang case buildup.

Samantala, nauna ng sinabi ni Misamis Occidental Provincial Governor Henry Oaminal Sr., na may pabuyang P500,000 ang sinumang makakapagtuturo sa mga suspek at dagdag na P3 mil­yon sa law enforcement official na tagumpay na makakaaresto sa mga ito.

Dagdag na tig-P100,000 naman ang ibibigay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) at Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS).

Matatandaang live na nagpoprograma si Juma­lon sa ginawa nitong studio sa kanyang Bahay sa P-2, Barangay Don Bernardo A. Neri sa bayan ng Calamba nang pumasok ang gunman, binaril ang biktima saka kinuha pa ang kuwintas nito bago tumakas kasama ang dalawang iba pa lulan ng isang motorsiklo. (Edwin Balasa)