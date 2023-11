Trangkaso ka lang, fighter ako! Vanie Gandler nagpasiklab kahit masama pakiramdam

KAHIT may nararamdamang sakit ay nakapagtala pa rin si 22-year-old spiker Vanie Gandler ng career-best 23 points mula sa 19 attacks, tatlong blocks at isang service ace para itaguyod ang Cignal HD Spikers sa panalo kontra Petro Gaz, 25-15, 25-23, 18-25, 25-19 na nilaro sa Philsports Arena nitong Sabado.

Hindi pa nakapag-ensayo si Gandler sa mga praktis ng team pero ipinakita nito ang kanyang dominasyon sa court upang akbayan ang HD Spikers at ilista ang 5-2 karta.

“I’m very happy that we got the win.” saad ni Gandler. “I felt it earlier in the game in my lungs but it’s fine. I feel good but of course now I’m gonna rest.”

Hinangaan ni Cignal head coach Shaq delos Santos ang kanyang bataan sa tapang at determinasyon maglaro kahit may nararamdamang sakit na trangkaso.

“Actually, we give everyone their roles in their positions, and I’m very happy, of course, because Vanie was sick last Thursday; she never trained,” ani delos Santos. “But, as I said, because we know how diligent she is, how much she has invested, I really thought she needed rest.”

Pinasalamatan naman ni Gandler ang kanyang teammates dahil sa suportang ibinigay sa kanya.

“I really would not have done it without my team of course. I can really feel their support. It really gives me the confidence to just play and of course the coaches.” wika ni Gandler.

Sa darating na Huwebes ang sunod na laro ng Cignal kontra F2 Logistics Cargo Movers sa alas-4 ng hapon sa FilOil sa San Juan City.

