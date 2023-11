KathNiel bet tularan! Elijah super crush ni Jhassy Busran

Walang kupas ang KathNiel, na kapag baguhang artista ang kausap mo, sila agad ang nababanggit.

Si Kathryn Bernardo nga ang peg ni Jhassy Busran, ang bagong aktres, na bida sa pelikulang ‘Unspoken Letters’.

At si Daniel Padilla naman ang crush niya mula noong bata pa siya, na dinadayo pa raw niya ang mga mall show nito para lang makita ng personal.

Pero ngayong medyo dalaga na siya, si Elijah Canlas na raw ang super crush niya. At kung mabibigyan ng chance, gusto rin niya itong makasama sa pelikula, o maging ka-love team.

“Gusto ko si Elijah. Crush ko talaga siya.

“Ang galing din kasi niyang umarte, at nakaka-proud din kasi ang mga ginagawa niya.

“Crush ko siya dahil ang husay niyang umarte, at kung paano rin siya as a person. Pero, ang dinig ko may girlfriend din siya.

“Sa tingin ko kasi, loyal siya. Pero hindi ko pa siya nami-meet in person. Nakita ko pa lang siya.

“Pinuntahan ko rin siya sa isang mall show. Fan din kasi ako.

“Si Daniel, pinuntahan ko rin noon sa mall show. At nanonood din ako ng concert niya, ha!

“Si Miss Kathryn, idol ko rin talaga, kasi ang gandang sundan ng kanyang career, at pinagdaanan niya ha!” sabi pa ni Jhassy.

Well, abangan na lang ang ‘Unspoken Letters’ sa December 13, na prodyus ng Utmost Creatives Motion Pictures.

Kasama rin sa pelikula sina Tonton Gutierrez, Glydel Mercado, Gladys Reyes, Matet de Leon, Simon Ibarra, Daria Ramirez, Deborah Sun, at marami pang iba. (Dondon Sermino)