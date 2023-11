Tama na, sobra na! Vince Quajao, Letran Knights puputulin 7 dikit na semplang

Standings W L

Mapua 12 3

Lyceum 11 4

Saint Benilde 10 5

JRU 9 6

San Beda 8 6

EAC 8 7

Perpetual 8 7

xSan Sebastian 5 10

xArellano 2 12

xLetran 1 14

(x-eliminated)

Mga laro Martes:

(Filoil EcoOil Arena)

1:30pm — Letran vs AU

3:30pm — JRU vs EAC

SUSUBUKANG tuldukan ni Vince Cuajao ang mahabang bangungot na sumakop sa koponan ng Colegio de San Juan de Letran Knights upang makawala sa pitong sunod na losing skid at makabawi sa unang pagtatapat kontra sa laglag na ring Arellano University Chiefs sa bakbakan ng mga cellar-dwellers sa nalalapit na pagtatapos ng second round ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament ngayong Martes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Tuluyang nagpaalam sa Final Four ang Letran Knights matapos gumuhit ng panibagong ‘three-peat’ na kampeonato, subalit nanatiling hirap sa pagkuha ng mga panalo upang lumapag sa pinaka-ilalim ng team standings sa 1-14 kartada.

Minsan pang dinaig ng Arellano noong Oktubre 6 sa iskor na 80-87.

Puputulin ang mahabang losing skid matapos pasabugin ng Jose Rizal University Heavy Bombers sa bisa ng 74-79 sa huling laro nitong Sabado, habang maghahanap ring wakasan ang three-game losing skid ng AU Chiefs na huling beses nabigo kontra Emilio Aguinaldo College Generals sa 64-77 sa paghaharap sa unang sultada sa ala-1:30 ng hapon.

Susundan naman ito ng parehong naghahanap ng pwesto sa Final Four na JRU Heavy Bombers at EAC Generals sa alas-3:30 ng hapon.

Ibinigay ng Letran Knights ang unang panalo ng Arellano para kay head coach Chico Manabat matapos kumawala si Felix Villarente ng 15 points at anim na assists, katulong sina Troy Valencia, Jade Talampas at Lars Sunga na tumapos ng 14, 11 at 10 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Hindi sapat ang ibinidang 16 points ni Cuajao sa nagdaang laro kontra JRU, na naglaro sa kanyang unang taon sa Letran, matapos lumipat galing ng Santo Tomas Growling Tigers at La Salle Green Archers.

Inaasahang makakatulong nito sina Kobe Monje, Jay Garupil, Kevin Santos at Paolo Javillonar, habang nananatiling nasa injured list si Kurt Reyson.

Paniguradong babawi naman ang Arellano sa pagkatalo sa EAC Generals sa 64-77 nito ring nagdaang Sabado kasunod ng pagtutulungan nina Jeadan Ongotan at Ernest Geronimo.

Huling beses nakatikim ng panalo ang Arellano nang silatin ang San Beda University Red Lions sa 74-72 noong Oktubre 27, habang nakalasap naman ng unang panalo ang Letran laban sa San Sebastian College-Recoletos Golden Stags noong Oktubre 18 sa 86-71.

(Gerard Arce)

PUPUTULIN nina Vince Quajao at ng Letran ang 7 dikit na semplang.