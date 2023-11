Sharon, Robin may balikan din

Binalandra ng Megastar na si Sharon Cuneta ang ilang pictures nila ni Senator Robin Padilla na kuha sa 42nd anniversary party ng Viva Films.

Kumanta pa sina Sharon, Robin.

Doon ay tinukso nga ni Sharon na isa na ngang senador si Robin.

Siyempre, binalikan din nilang dalawa ang very successful movie nila na ‘Maging Sino Ka Man’.

Biggest hit daw nila ang pelikulang ‘yon, na sabi nga ni Sharon, na according to Boss Vic del Rosario raw, kung sa bayad ngayon sa mga sinehan, sobrang laki nga raw ng kinita nun at baka bilyones ang computation.

Iniisip nga ng fans nina Sharon, Robin na kung nagkaroon ng ‘balikan’ ang Megastar kay Gabby Concepcion sa ‘Dear Heart: The Concert’ ay posible ring magkaroon ng balikan ang kanilang mga idolo.

Na puwedeng gumawa uli ng pelikula sina Sharon, Robin.

Eh may nabanggit si Sharon na may gagawin pa siyang isang pelikula na mas magiging busy nga ang 2004 niya, kaya ang duda ng fans, pelikula nila ni Robin ang gagawin niya, ha!

Eh sa reaksyon ng mga fan nila, aba, may kilig pa ang tambalang Sharon-Robin.

Puwedeng-puwede pa silang magtambal sa pelikula, ‘noh?!

Nakakaaliw nga pala na pinansin ni Sharon ang bigote ni Robin.

Sa pagpansin kaya ni Sharon sa bigote ni Robin ay mag-ahit na ang actor-politician?

Well…