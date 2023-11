PSL President’s Cup! Drian Celada, Jon Gabriel, Charles Callano inakbayan Alpha Omega laban sa Davao

NAKALUSOT ang Alpha Omega sa Davao Occidental-Cocolife, habang kinalos ng Novaliches ang Disipl-ina-dos-Shawarma Shack sa PSL President’s Cup na nilaro sa Paco Arena kamakailan.

Nagsanib ng lakas sina hot-shooting Drian Celada, Jon Gabriel at Charles Callano para itala ang 88-87, come-from-behind win para sa Alpha Omega, kumana si Celada ng 19 markers kasama ang apat na triples, habang si former Philippine Basketball Association (PBA) player Gabriel ay tumipa ng 16 points at walong rebounds.

Bumakas si Callano ng 14 markers, tatlong rebounds, tatlong assists at isang steal para sa Alpha Omega, subalit si Mark Doligon ang umiskor ng panelyong puntos matapos isalpak ang go-ahead basket may 1:01 minuto na lang sa payoff period.

Para sa Novaliches, tinalo nila ang Shawarma Shack, 69-58 matapos silang akbayan nina Jomel Landayan at Deo Timajo na inirehistro ang pinagsamang 26 puntos.

(Elech Dawa)