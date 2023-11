Pokwang bumakbak sa basher, napamura!

Nanggigil at gustong huntingin ni Pokwang ang isang netizen na somopla sa kanyang paghahanap ng drug store sa mga gas station sa expressway.

Hindi napigilan ng komedyana na mag-init ang ulo matapos siyang bakbakan sa isang pagtatanong lang sa kanyang X post dahil isang essential sa mga motorist lalo na sa expressway ang bilihan ng mga gamot.

Sey ni Pokwang, “Napansin ko lang bakit walang kahit na pharmacy man lang sa mga gas stops sa mga expressway? Diba importante yon kapag may emergency? Puro kainan lang? Napansin ko lang naman po.”

Magalang at ninais lang naman ni Pokwang na makakuha ng opinyon na maglilinaw sa kanyang pagtataka, pero pinalabas ng netizen na nagpapansin lang siya at pinagmukha siyang tanga.

“Kung babyahe ka dapat may first aid kit sa sasakyan. Kaya mo nga bumili ng sasakyan at mag travel eh, first aid kit hindi ka bibili. Mema ka naman eh.” Sey ni @abadmichaelo.

Rumesbak si Pokwang at tinawag niyang tae ang netizen sa kanyang gigil.

“Taga antipolo ka? Pahanap kita ha! Squamy! TAE!”

Siyempre marami ang nagtanggol kay Pokwang at sinabing may punto naman ito sa pagtatanong.

Ilan naman ang nagsabing may mabibili namang mga gamot sa mga convenience stores sa mga gas stops. Pero dapat ngang magdala ng mga prescribed by doctor medicines ang mga bibiyahe para makasiguro ng kanilang kaligtasan.