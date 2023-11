Paulo makikigulo: Janella, Joshua tuloy na balikan

May ilang videos, pictures na napo-post sa social media na makikitang nasa Italy sina Janella Salvador, Joshua Garcia, Paulo Avelino.

Obvious na natuloy na ang balikan nina Janella, Joshua at makikigulo pa sa kanila si Paulo para sa isang bagong teleserye ng ABS-CBN.

Ito ‘yung teleseryeng dapat ay sa London, England nila kukunan.

Nalipat na kaya sa Italy ang location o may mga eksena rin na kukunan sa London?

Anyway, sa ibang video naman ni Angeline Quinto ay makikitang nilalaro ni Janella si Sylvio na anak ng una. Mukhang kasali rin si Angeline sa teleseryeng ‘yon, ha!

Anyway, bilib kami kay Paulo dahil sa isang video na shinare niya sa social media ay makikitang nagdya-jogging, exercise siya.

Talagang kahit sa ibang bansa ay ang sipag ni Paulo na mag-workout, ha!

Excited nga pala ang fans sa balikan sa teleserye nina Janella, Joshua.

At least daw at natuloy na rin ang project na ‘yon na dapat ay noong September pa sinimulan.

Bongga! (Jun Lalin)