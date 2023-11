Napakahalaga ng chemistry

SA kahit anong team sports, palaging numero uno ang chemistry upang masukat kung hanggang saan ang mararating ng koponan.

Gaano man kagaling at ka-athletic ng mga player sa isang koponan, hindi ito mako-convert sa mga panalo kapag walang team chemistry, o sa simpleng salita, kapag hindi nagkakaamuyan ang mga magkakakampi.

Sa kaagahan ng mga aksiyon sa 2023-2024 NBA In-Season Tournament, makikita natin ang epekto ng kawalan, o kakulangan, ng team chemistry sa ilang markadong team na inaasahang aangat sa team standings mula nang makabingwit ng malalaking isda sa liga.

Una ang Los Angeles Clippers, na nakuha sa trade mula sa Philadelphia 76ers ang former Most Valuable Player na si James Harden.

Sa kasalukuyan, wala pang panalo sa limang laro ang Clippers mula nang opisyal na mabingwit si Harden.

Talo na naman ang Clippers, pinakahuli ang 101-105 loss sa Memphis Grizzlies kahapon, kahit naglaro ang apat na superstars ng team na sina Harden, Kawhi Leonard, Paul George at isa pang former MVP na si Russell Westbrook.

Partida wala pang Ja Morant ang Memphis dahil sa 25-game suspension sa muling pagyayabang ng baril sa isang nakunang video nitong offseason.

Laglag sa 3-6 kartada ang LA Clippers.

Aminado si Harden na kinakapa pa niya ang sistema ng bagong team at sinabing kailangan niya ng 10-game window para tuluyang magamay ang bawat galaw at play ng mga kakampi.

“For me individually, this is only my third game. I didn’t have a training camp, I didn’t have a preseason, so everything is still moving fast speed for me. I need about a 10-game window then kind of see where I am from there,” sey ng 2018 MVP bago ang laban sa Memphis.

Pangalawa ang Phoenix Suns, inaasahang magiging title contender din ang koponang ito dahil bukod sa mga scorer na sina former MVP Kevin Durant at Devin Booker, nasungkit din nila sa trade mula sa Washington Wizards si Bradley Beal.

Lubog sa 4-6 panalo-talo baraha ang Suns, na nalasap ang pinakahuling kabiguan sa torneo kahapon kontra Oklahoma City, 99-111.

Pangatlo ang Milwaukee Bucks ni former champion at dating two-time MVP Giannis Antetokounmpo.

Instant favorite sa Eastern Conference ang Bucks mula nang masakote si Damian Lillard mula sa Portland Trail Blazers.

Subalit kagaya ng Clippers at Suns, mukhang kulang pa sa jelling at chemistry sina Lillard at mga mainstay ng Bucks sa pamumuno ni Giannis.

Nasa gitna ng East team standings ang Milwaukee sa hawak na 5-4 kartada.

Napakaaga pa ng season mga ka-Benchwarmer.

Marami pang pwedeng mangyari ‘ika nga.

Pero habang maaga, kailangan ng Clippers, Suns at Bucks na magkaroon ng tamang timpla sa mga bagong saltang star player nila bago mahuli ang lahat.