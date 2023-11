MMDA sinampolan higit 300 pasaway sa EDSA bus lane

MAHIGIT sa 300 pasaway na motorista ang sinampolan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa unang araw ng pagpapatupad ng mataas na multa sa mga hindi awtorisadong daraan sa Edsa busway sa tapat ng Edsa Megamall sa Mandaluyong City kahapon.

Kabilang sa mga nahuli at tinikitan ng MMDA ang limang pulis, isang kawani ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) at isang empleyado mismo ng MMDA.

Hindi naman kinagat ng mga enforcer ang palusot ng mga violator na hindi nila alam na mas mataas na ang multa sa lalabag dito.

Samantala, dalawang motorcycle rider ang tumakas sa traffic enforcer na sumisita sa kanila sa bahagi ng Ortigas sa Mandaluyong City habang isang itim na fortuner ang nakalusot sa Cubao, Quezon City.

Sinabi ng MMDA na itinuturing agad na third offense na may katapat na multang P20,000 at isang taong suspensiyon ng driver’s license ang pagtakas ng mga ito.

Kasabay nito’y binalaan ni MMDA Special Operations Task Force Ret. Col. Bong Nebrija ang mga pasaway na pulis na ililista nila ang pangalan ng mga ito at isusumbong sa Directorate for Investigation Detective Management ng Philippine National Police (PNP).

Bukod sa mga bus at ambulansiya, pinapayagan lang gumamit ng bus lane ang mga sasakyan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at PNP na may opisyal na function. (Betchai Julian)