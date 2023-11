Minaliit lamang ni Senadora Risa Hontiveros ang nilabas na desisyon ng Supreme Court (SC) kung saan ipinawalang-bisa ang pag-aresto ng Senado sa mga executive ng Pharmally Pharmaceutical Corp.

Sa nasabing desisyon, nakagawa raw ng grave abuse of discretion ang Senado nang i-contempt at arestuhin ng Senate Blue Ribbon Committee sina Lincoln Ong at Michael Yang Hong Ming.

Ayon kay Hontiveros, hindi naman inabsuwelto ng SC ang dalawang opisyal ng Pharmally sa kinasasangkutan nitong kaso sa Office of the Ombudsman.

“Michael Yang, Linconn Ong and the othe¬r masterminds of the Pharmally scandal are not off the hook just yet,” diin ni Hontiveros.

“The Supreme Court ruling did not absolve Michael Yang and Linconn Ong of the serious accusations against them that were extensively discussed in our Senate Blue Ribbon hearings. In fact, the Office of the Ombudsman has already recommended the filing of criminal complaints against Ong, former PS-DBM head Lloyd Christopher Lao, and other public officers and private individuals tagged in the multi-billion Pharmally scandal,” paliwanag pa niya.

Taliwas din aniya sa lumabas sa mga pahayagan, pinagtibay pa ng SC ang kapangyarihan ng Senado na magpataw ng contempt sa mga pasaway na testigo.

“Hindi pa tapos ang paniningil natin ng hustisya at pananagutan sa mga taong nagpayaman gamit ang pondo na para sana sa mga kababayan nating pinadapa ng pandemya,” dagdag pa ng senadora.