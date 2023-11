Melai binuking may Korean dyowa si Jennica

Nakakaloka si Melai Cantiveros, na sa presscon nga ng pelikula niya ay parang binuking niya na may dyowang Korean si Jennica Garcia, ha!

Sayang nga lang at nakaalis na si Jennica kaya hindi ko na nausisa ang tungkol sa chika na `yon ni Melai.

Nagpasalamat kasi si Melai sa lahat ng mga katrabaho niya sa ‘Ma’am Chief: Shakedown in Seoul’, at may isang Korean siyang pinasalamatan, na sabi niya ay nagpapakilig, at inspirasyon daw ni Jennica.

Nagtilian ang lahat sa presscon na `yon. At huli na nang ma-realize ni Melai na oo nga, parang may na-reveal siya na hindi dapat i-reveal.

Anyway, sa chikahan namin ni Melai ay inusisa ko siya ulit tungkol sa pasabog niyang `yon sa love life ni Jennica.

“Kaibigan lang niya `yon,” sabi ni Melai, na binago nga ang statement.

Naku, hindi ganiyan ang sinabi mo kanina, ha!

“Inspirasyon. Hahahaha!

“Uy, wala silang relasyon. Ano lang, parang nakita ko lang na parang kinikilig sila, si Jennica at si Sir Bob (name ng Korean).

“Teka, puwede pang i-media block na lang `yon. Kasi, wala pa naman talaga.

“Basta friends lang sila. Bakit parang ayaw ninyong maniwala sa akin? Patay ako niyan kay Jennica.

“Pero, masaya si Jennica ngayon. Blooming masyado. Ako na kaibigan niya, masaya ako.

“As a friend, gusto ko siyang magkaroon ng kilig moment sa life niya. Pero, siya pa rin ang masusunod sa puso niya kung ano ang plano niya,” sabi ni Melai.

Well, sabi nga, ang isda nahuhuli sa bibig. So, bongga! (Dondon Sermino)