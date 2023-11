Lintik lang ang walang ganti! Jonna Perdido, UST tiniyak ang balikwas

OPTIMISTIKO sina University of Santo Tomas University (UST) head coach Emilio “Fungfu” Reyes at assistant Lerma Giron na maliwanag ang bukas para sa Golden Tigresses kahit pa bigo sila kontra NU Lady Bulldogs sa kampeonato ng 2023 Shakey’s Super League Pre-Season Championship nitong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Nagkasya sa silver ang Golden Tigresses matapos mabigo s Lady Bulldogs, 17-25, 25-15, 20-25, 20-25 para higitan ang fourth place finish sa unang edisyon ng torneo.

“Gusto ko ‘yung attitude ng mga bata. Hindi talaga sila basta bumigay. Nilabanan nila na huwag lang maulit iyung sa laban sa Saint Benilde. Hindi sila bumitaw. ‘Yun ang natutunan namin. Wala talagang bumitaw,” sabi ni deputy mentor Giron.

Unang sinandigan ng UST sina Jonna Perdido at Regina Jurado na nagtala ng 15 at 14 puntos upang itulak ang koponan sa sa muling pakikipagharap sa tinanghal na kampeon na NU Lady Bulldogs. Una nang nabigo ang UST sa semifinal noong unang taon.

Naiuwi naman ni UST team captain Bernadette Pepito ang Best Libero award habang ang super rookie na si Angeline Poyos ay itinanghal na 2nd Best Outside Hitter na nagbabadya ng inaasahang patuloy na paglakas ng Golden Tigresses.

Isa pang sasandigan ng UST ang nasa ikalawang taon pa lamang na si Xyza Gula na nagpakita din ng kahusayan sa laban sa powerhouse NU.

Una nang umahon ang UST sa bingit ng elimination, kontra sa College of St. Benilde bago inangkin ang silya sa finals sa pagbigo sa Far Eastern U, 25-21, 25-20, 19-25, 25-20, sa knockout semifinals.

(Lito Oredo)