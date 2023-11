Itinulak ng isang solon na gawing unlimi¬ted ang bilang ng dialysis session ng mga miyembro na sasagutin ng Philippine Health Insurance Corpora-tion (PhilHealth).

Sa laki ng pondo ng PhilHealth, naniniwala si AGRI party-list Rep. Wilbert Lee na kaya nitong sagutin ang lahat ng dial-ysis session ng miyembro nito.

Sa kasalukuyan ang sinasagot ng PhilHealth ay 156 dialysis sessions kada taon.

“Bukod sa dialysis, napapanahon na ring taasan o gawin na wala na ring limit sa sinasagot ng PhilHealth sa chemotherapy, heart bypass surgery at iba pang mga kinakailangang treatment sa mabibigat na karamdaman, pati na sa mga diagnostic tests and preventive measures, para mapagaan ang pasanin ng pasyente at ng kanilang pamilya,” sabi ni Lee.

Hiniling din ni Lee sa PhilHealth na itaas ang case rate benefits nito ng 20-30% upang mabawasan ang matitirang gastos sa ospital na kailangang bayaran ng pasyente. (Billy Begas)