Kung ayaw mo, mas ayaw namin! Tropa niligwak na si Mikey Williams

NILIGWAK na ng TNT si Mikey Williams.

Tuloy ang buhay sa Tropang Giga, lalaro sa PBA Commissioner’s Cup kahit walang Mikey at butas-butas pa ang lineup dahil sa injuries.

Ewan lang kung ano’ng mangyayari sa Fil-Am guard.

Pumirma ng three-year contract extension si Williams noong nakaraang taon, may player option na humingi ng bagong negosasyon pagkatapos ng isang taon.

Ginamit niya ‘yun bago ang Season 48.

Hindi nagkasundo, walang pinatunguhan ang usapan na inumpisahan ni coach Jojo Lastimosa at ipinasa kay senior consultant Chot Reyes.

Stalemate ang usapan.

“He’s not here, so he’s not here,” sagot ni Reyes nang matanong pagkatapos ng 101-98 win ng Tropa sa Converge sa Antipolo.

Finals MVP ng nakaraang Governors Cup si Mikey, pagkatapos ng season ay nagbakasyon na sa US.

May plano ba ang TNT na i-trade ang 32-year-old na 2021 Rookie of the Year?

“Wala,” simpleng tugon ni Reyes. “But we still hold his rights.”

Malamang maburo si Mikey kung rerendahan ng mother team ang rights sa kanya.

(Vladi Eduarte)