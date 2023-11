Kelan wedding? KC makinang, maningning ang love life

Ang bongga ng ‘Ask Me Anything’ (Q&A) ni KC Concepcion sa kanyang YouTube channel, dahil ang dami-rami niyang sinagot na mga tanong, ha!

At siyempre, napag-usapan ang tungkol sa love life niya, na ang bonggang-bongga nga ng deskripsiyon niya ha!

“Shining shimmering, splendid ang bejeweled!” aliw na aliw na sabi ni KC.

Meaning, nagniningning, kumikinang, kahanga-hanga ang puso niya, o ang buhay pag-ibig niya, ha!

“So in other words, okey naman siya!” masayang sabi ni KC.

Aliw rin ang sagot ni KC na dapat ba ang babae ang magbayad sa unang date nila?

“No way! Not for me. No way!” sabi niya.

Naa-appreciate nga raw niya kapag ang lalaki ang umaako ng bayarin sa pagkain nila, pero bongga rin daw kung minsan ay nagsi-share rin ang babae sa bayad.

“But on the first date, I love it when a man takes care of the bill. Pero kung hindi ganun ang nangyari, it doesn’t mean na hindi okey,” sabi ni KC.

Mas okey rin daw sa kanya ang KKB (kanya-kanyang bayad).

“Pero huwag naman ‘yung ililibre mo talaga siya! Unless, ikaw ang nagyaya na i-date siya.”

Anyway, isa sa mga rebelasyon ni KC ay may trauma pala siya kapag marami na raw tao sa paligid niya.

Dahil lumaki nga raw siya sa mata ng publiko, parang may takot siya kapag maraming tao, na ang gusto niya, puro mga kakilala lang niya ang nasa harap niya.

Nagiging uncomfortable raw siya sa simula kapag may ibang mga tao sa harap niya. Pero, nawawala rin naman daw `yon kapag nakausap, nakilala na niya ang tao.

“Ganun siguro pag public person ka na, na may mga wall ka na rin,” sabi pa ni KC.

Anyway, wish ng mga fan niya na maging active na si KC sa paggawa ng mga pelikula, o kahit teleserye, ha!

Pero sa ngayon, ang ‘Asian Persuasion’ pa lang ang dapat abangan sa kanya. (Dondon Sermino)