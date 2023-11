Kapamilya stars hinikayat tumulong: John Arcilla pinaiyak ng mga batang lansangan

Grabe ang iyak ni John Arcilla nang magkuwento siya sa mga plano niya na gusto niyang tulungan ang mga batang lansangan para sa kanilang edukasyon.

“May mga estudyante akong nakikita na may hila-hilang mga sako, namumulot sila ng basura. So pano mo sila mao-organize kahit talented sila? Kasi kailangan nilang tumulong para may pangkain sila,” bungad na kuwento ni John.

Dahil dito, naging misyon niyang tumulong sa mga batang salat sa buhay sa pamamagitan ng CAPABLE Foundation, kung saan siya ang founder.

“Nagsimula ako sa ganun, ‘yung pangarap ko na gawin ang gusto ko, prinovide sakin ang ganitong volunteerism. Pag nakikita ko ‘yung mga taong walang means dahil sa kahirapan, ‘yun ang isa sa gusto kong bigyan ng funds,” dugtong pa niya.

Inanyayahan niya ang mga Kapamilya na mag-share rin ng blessings sa mga nangangailangan, lalo na ngayong darating na Pasko.

“Kailangan itong pagtulong-tulungan. Pag may means ka, just share what you can share. Just do what you can do,” sey ni John.

Bahagi ang #ShareTheMagic sa thanksgiving event na ‘Star Magical Christmas’ na mapapanood nang live sa Star Magic YouTube Channel sa Nobyembre 19 simula 6:00pm. (Dondon Sermino)