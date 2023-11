Kabayong Malibu Princess inireserba lakas sa racetrack

NAKITAAN ng husay ang kabayong si Malibu Princess matapos nitong manalo sa 2-Year-Old Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Ginabayan ni jockey Pabs Cabalejo, hindi nito inapura sa largahan si Malibu Princes para hayaang mauna sina She’s Royal at lumulutsang si Maria’s Legacy habang nasa tersero puwesto si Star Of The Future.

Nanood muna sa pang-apat na pwesto si Malibu Princess pero pagdating ng tres oktabo ay lumapit na ang winning horse kasama si Maria’s Legacy sa nasa unahang si She’s Royal.

Pagsapit ng huling kurbada ay nagkapanabayan na ang tatlong nabanggit na kabayo at sa huling 150 metro ng karera ay umungos na si Malibu Princess.

Tinawid ni Malibu Princess ang meta ng may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Maria’s Legacy habang tumersero si She’s Royal.

Inirehistro ni Malibu Princess ang tiyempong 1:28.2 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si O.R. Velasquez ang P20,000 added prize.

(Elech Dawa)