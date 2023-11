John Catalan 2nd overall sa World Amateur Golf

PUMALO si John Catalan ng five-over par 77 sa final round upang tumapos na second overall sa Division 1 ng World Amateur Golfers Invitational (WAGI) category ng World Amateur Golfers Championship (WAGC) Biyernes, Nobyembre 10, sa Phuket, Thailand.

Si Catalan, na dating kampeon sa Junior Golf Foundation of the Philippines (JGFP), ay may apat na araw na pinagsamang iskor na 293, bago tumapos na kulang ng isang stroke sa likod ni Klmmo Hyvarinen ng Finland, na may 292 iskor. Si Mariusz Czerkawski ng Poland ay pumangatlo sa pangkalahatan sa 296.

Gayunpaman, ito ay isang kahanga-hangang pagganap para kay Catalan nang magaya niya ang 2017 first runner-up finish ni Tonito Payumo sa Division 1 ng WAGC. Gayunpaman, kinapos siya na maging pangalawang Pilipino na manalo sa WAGC, na nagawa ni Payumo noong 2018.

“Masarap sa pakiramdam knowing that you represented the country well. It was bittersweet, however, because I came up short of winning the championship,” sabi ni Catalan, anak ni dating acting Prosecutor General ng Pilipinas at Chief Prosecutor ng Makati City na si Jorge Galvez Catalan, Jr.

“It was a tough tournament because all participants played in four tough golf courses. We actually played six straight days, which included two days of practice rounds. Still, it feels good that the efforts were rewarded by making it to the podium,” sabi ni Catalan.

Ang 28-anyos at registered nurse sa United States na si Catalan ay may opening round na three-over par 75. Matapos nito ay nagtala ito ng 71 sa sunod na araw at 70 sa ikatlo para umakyat sa top spot ng leaderboard sa bitbit na apat na shot na abante kontra James Oliver Yeomans ng United Arab Emirates.

Gayunpaman, isang pares ng double bogey sa 14 at 15 ang nagtulak dito sa seven-over sa huling round score. Nagtapos siya ng malakas kahit na siya ay nag-birdie sa 16 at 17 bago ang save par sa 18 para isara sa isang 77. Naglaro ang mga kalahok sa apat na golf course sa Phuket, kabilang ang Laguna Golf, Red Mountain Golf Club, Blue Canyon Country Club, at Aquella Golf at Country Club.

Si Hyvarinen, na limang stroke sa likod papunta sa final round pagkatapos ng 68-81-71 rounds, ay tumugma sa kanyang ikatlong round one-under 71 upang makuha ang titulo sa pamamagitan ng isang stroke at agawin ang titulo kay Catalan.

Sa pagkukulang, sinabi ni Catalan na babalik siya at susubukan muli sa susunod na taon.

“That’s for sure. I will try again next year, go to the qualifiers again but I’ll make sure I’m prepared, 100 percent healthy,” sabi ni Catalan, na na-dislocate ang kaliwang balikat dalawang linggo nakalipas sa practice round.

Nagpakitang-husay din ang iba pang miyembro ng Philippine contingent sa WAGI (via an invitation) category na sina Vicky Herrera (28th, Division 2), Joy Bagaloyos (2nd, Division 3), Lian, Batangas Vice Mayor Ronin Leviste (22nd, Division 3 ), Camarines Sur District 5 Congressman Miguel Villafuerte (ika-44, Division 3), Batangas Vice Governor Mark Leviste (10th, Division 4), Mark Matsuyama (12th, Division 5) at Errol Chua (13th, Division 5).

Sa WAGC (mga manlalaro na gumawa ng koponan sa pamamagitan ng qualifier), si Abraham Avena ay pumuwesto sa ika-22 sa Division 1, Joseph Oliver Uy ay ika-4 sa Division 2, John Paul Gutierrez ay nagtapos sa ika-18 sa Division 3, Marinelle Sales ay ika-8 sa Division 4 at Atty. Marven Pañares 9th sa Division.

Tumapos din ang bansa sa ika-13 overall habang ang tandem nina Catalan at Leviste ay pumuwesto sa pang-10, Bagaloyos at Herrera sa ika-22, Chua at Matsuyama sa ika-34 at Villafuerte at Leviste (R) sa ika-48.

(Lito Oredo)