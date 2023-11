Janella, Jane matutuloy na ‘kuyangyangan’ sa pelikula

Finally, muling magsasama sa isang proyekto sina Janella Salvador at Jane de Leon.

Almost one year na nga since huling magsama ang dalawa sa teleseryeng ‘Mars Ravelo’s Darna’ ng ABS-CBN Entertainment.

Sa nasabing retelling ng iconic Pinay superhero ay binigyan nila ng buhay ang characters na sina Darna/Narda at Valentina/Regina na friends turned enemies sa story.

Kahit na pinag-aagawan ng characters nila ang character ni Joshua Garcia sa serye ay nagkaroon ng maraming shippers ang kanilang tambalan na tinawag na DarLentina, base sa names ng characters nila.

Maski matagal nang tapos ang serye ay mas dumarami pa ang nagiging supporter nila na naging JaNella shippers na.

Talagang kinikilig nga ang mga JaNella shippers sa tuwing magsasama sila sa event or maski sa pamamasyal lang.

Siyempre ang major wish nga nila ay muling magsama ang dalawa sa isang proyekto lalo na sa isang GL (girls’ love) project.

Kaya naman nag-celebrate sila nang makita ang post ng director na si Jun Robles Lana.

Sey ni Direk Jun sa kanyang post, “Back to work,” na attached ang isang picture.

Sa picture ay makikita ang title card na nakapatong sa isang script at katabi ang mga ballpen.

Nagulat nga ang fans nang makita ang mga mukha nina Jane at Janella sa title ng movie na, ‘How To Be a Good Wife’.

Sa ngayon ay hindi pa sinasabi kung isa ba itong GL movie pero knowing Direk Jun at The IdeaFirst Company na kilala sa mga magagandang LGBTQIA+ movies at baka nga matutupad na ang major wish ng JaNella shippers.

Naku sana nga isa itong GL movie dahil it’s about time na story naman nila ang bumida sa big screen na tiyak na magiging bonggels!

Sa ngayon ay busy si Jane sa promo ng kanyang pelikulang ‘Shake, Rattle, and Roll: Extreme’ na viral ang trailer.

Marami na nga ang nag-aabang sa pagbabalik ng horror franchise na 10 years ago pa huling napanood.